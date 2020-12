19 series para aprender de historia

Sobre qué vas a aprender: sobre cómo se construyó el palacio de Versalles, la gran obsesión del rey Sol. Sobra decir que le gustaba la ostentación, que no estuvo falto de amantes y que la relación con su hermano, también en la serie, no fue lo que se dice buena. Lujuria e intrigas palaciegas con mucho dorado.

Sobre qué vas a aprender: sobre una obviedad, sobre que la vida entre 1939 y 1945 no sólo transcurrió en el campo de batalla y que las mujeres no sólo eran enfermeras atendiendo y enamorándose de soldados en los hospitales de campaña. Pearl Harbor hizo mucho daño.

Sobre qué vas a aprender: sobre el cambio violento que supuso que Roma pasase de ser una República a convertirse en un Imperio. Pero no todo es guerra ni enfrentamientos, porque no deja de ser un culebrón con debates senatoriales y mucho sexo.

Sobre qué vas a aprender: probablemente no aprendas sobre nada porque ya la has visto, pero es una de las mejores series históricas de la historia y no podía faltar. Es la vida del emperador Claudio y su familia, es la adaptación del texto del escritor e historiador Robert Graves. No se puede decir mucho más.