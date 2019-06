Serrano (Vox) asegura ahora que un colaborador publicó su mensaje sobre La Manada

El líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, ha asegurado hoy que los mensajes publicados en su página de Facebook el pasado sábado valorando la sentencia contra La Manada, no fueron escritos por él, sino por un “colaborador”, que hizo “una vergonzosa apología de la prostitución”.

En un mensaje publicado hoy en la misma página, Serrano, de baja médica por motivos de salud, ha defendido que fue una persona que estaba autorizada a publicar en su página la que hizo el polémico escrito, “donde se hizo una vergonzosa apología de la prostitución y otras gruesas expresiones”.

“A estas alturas creo que es evidente para todos quienes me conocen que en absoluto son expresiones mías porque no responden a mi estilo de escribir, de pensar, ni de hablar en público, ni tampoco en privado”, ha dicho y ha subrayado: “son cientos los mensajes que me llegan de personas que han detectado que obviamente ése no es mi estilo ni el de mis artículos y publicaciones, que sólo en Facebook tiene un alcance de más de medio millón de personas”.