Serrat como solución a nuestros problemas

Cualquier reforma educativa está condenada a ser sustituida por el siguiente gobierno hasta que alguien legisle de una vez la introducción de Joan Manuel Serrat en los currículos de la ESO. Ya que no podemos contar con Antonio Machado presidiendo la Cuarta República, al menos tengamos a Serrat de embajador. Ya que no todos llevamos la luz y el olor del Mediterráneo por donde quiera que vayamos, al menos que podamos escuchar a Serrat cantando que él sí. El principal déficit al que se enfrenta España no es el de la eficacia en los penaltis, sino el de referentes comunes, que deberían ser custodiados a través de políticas activas de protección con mayor ahínco que el lince ibérico en el coto de Doñana. No es broma, Nano, Sabina no es suficiente.