Todo lo que se sabe del sexto día de la guerra en Ucrania

GENYA SAVILOV via Getty Images

Comienza el sexto día de invasión rusa de Ucrania: pese a las negociaciones que se mantuvieron el lunes en Bielorrusia, el ejército ucraniano dice que no baja la guardia, especialmente en la capital, mientras Rusia da señales de una intensificación de su actividad militar.

Las operaciones militares continúan

Rusia negocia pero sigue bombardeando

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que Ucrania ha recibido “algunas señales” de Rusia durante la negociación entre representantes de ambos países el lunes, pero aún no es el resultado que le gustaría tener.

“Hasta el momento, no tenemos el resultado que nos gustaría tener. Rusia ha expresado sus puntos, nosotros los nuestros para poner fin a la guerra. Recibimos algunas señales. Cuando la delegación regrese a Kiev, analizaremos lo que hemos escuchado y luego decidiremos cómo pasar a la segunda ronda”, dijo Zelenski, al comentar el resultado del encuentro en la frontera ucraniano-bielorrusa.

Zelenski denunció que mientras las negociaciones continuaban no cesaban las hostilidades en Ucrania.

China evacúa a los primeros ciudadanos chinos de Ucrania

La ONU inicia una sesión especial sobre Ucrania

Putin le dice a Macron que la solución del conflicto pasa por reconocer “los legítimos intereses de Rusia” en materia de seguridad

Empresarios sancionados

Mastercard bloquea sus operaciones financieras para cumplir con las sanciones

EEUU declara non gratos a doce diplomáticos de la misión rusa ante la ONU

Estados Unidos declaró este lunes persona non grata a doce diplomáticos de la misión rusa ante las Naciones Unidas a los que acusa de “espionaje” y les dio hasta el 7 de marzo para que salgan del país.

La información la adelantó el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, quien dijo que ésta supone una “noticia triste” y una muestra de que EE.UU. no está respetando los acuerdos con las Naciones Unidas sobre su rol como Estado anfitrión de la organización, que tiene su sede central en Nueva York.

Poco después, Estados Unidos confirmó la decisión y defendió que no incumple en absoluto sus responsabilidades como país anfitrión.

Putin prohíbe transferir divisas al extranjero

“A partir del 28 de febrero, los residentes que participen en actividades económicas en el extranjero deberán realizar la venta obligatoria de divisas por un monto del 80 por ciento del monto de divisas acreditado en sus cuentas en virtud de contratos de comercio exterior con no residentes”, indica el decreto.

El texto también prohíbe realizar “operaciones de cambio relacionadas con la provisión por parte de residentes a favor de no residentes de moneda extranjera” y transferir moneda extranjera a cuentas abiertas en bancos y otras organizaciones del mercado financiero fuera de Rusia”.

Disney no estrenará sus películas en Rusia por la invasión de Ucrania

The Walt Disney Company comunicó este lunes que no estrenará sus nuevas películas en Rusia por la invasión de Ucrania. “Dada la invasión no provocada de Ucrania y la trágica crisis humanitaria, pausaremos el estreno de nuestras películas en Rusia, incluida la próxima ‘Turning Red’ de Pixar”, dijo la compañía en un comunicado. La empresa añadió que “tomará futuras decisiones comerciales” conforme evolucione la situación y aseguró que brindará asistencia humanitaria a través de otras ONG colaboradoras.