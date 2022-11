Sezar Blue se defiende de las críticas por subir vídeos con 'Cenando con Pablo' tras la polémica

“Imagínate que yo he atacado a todas las cuentas foodie, estamos hablando de cientos de miles de personas que admiran a estos foodies y que algunos opinan que por qué me he metido con ellos. Yo también recibo ese hate y aquí estoy sonriente y feliz”, ha señalado.

“Nosotros hemos estado durante 9 meses preparando esos vídeos, nos hemos ido a Estados Unidos. Pablo habrá dejado a su familia y a sus amigos, yo también he estado un mes fuera trabajando todos los días del mes. A parte tenemos unos contratos con unos patrocinadores. ¿Qué pasa que si ahora no decidimos no grabar más juntos destruimos los vídeos que hemos hecho? No tiene sentido. Todo ese esfuerzo y dinero que ha costado hacerlo lo tendríamos que tirar”, ha proseguido explicando.

“La gente que piense lo que quiera, otra cosa es que yo esta tarde quedase con él para hacer un vídeo pero este material está grabado. Todo el material va a salir. Aquí es el mayor hate que yo he recibido que si hipócrita, que eso no es digno, eres un vendido porque lo haces por los patrocinadores. Lo hago porque me ha costado un montón de trabajo hacerlo, porque he tenido que renunciar a mi familia todo este tiempo y porque he hecho un esfuerzo de la leche para poder grabarlo y no lo voy a dejar de publicar porque ahora con esta persona no tenga trato. Cada uno tiene los vídeos en su casa y los vamos a subir, como es natural, y el que lo quiera ver yo tan contento y el que no lo quiera ver también lo entiendo”, ha finalizado.