Shakira habla del Twingo en su canción con Bizarrap y ella lo presentó en 1995

Durante más de tres minutos, la cantante colombiana no deja de criticar al exfutbolista del Barcelona. “Perdón, ya cogí otro avión. Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón. Y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está pa’ novato”, le dedica.