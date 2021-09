Shakira planta cara a dos jabalíes que la atacaron en Barcelona

Focus On Sport via Getty Images

Focus On Sport via Getty Images Shakira, en la Super Bowl 2020.

Shakira ha sido atacada por dos jabalíes en plena Barcelona. La propia cantante ha narrado el suceso en sus Stories de Instagram. La artista ha relatado que paseaba por el parque de Pedralbes cuando se topó con los dos animales.

“Miren cómo me han dejado el bolso dos jabalíes que me han atacado en el parque”, ha mostrado a sus seguidores, enseñando su bolso destrozado y lleno de polvo, con la sintonía de El hombre y la tierra, de Félix Rodríguez de la Fuente.

Lejos de amedrentarse, la colombiana de 44 años luchó por lo que era suyo: “Me han atacado, me han reventado todo y se iban llevando mi bolso para el bosque con mi teléfono. Y al final me han dejado el bolso porque les he enfrentado”.

En otro Story, orgullosa de su hazaña, se le escucha dirigirse a su hijo mayor: “Milan, di la verdad, cómo tu mami se ha enfrentado a los jabalíes”. Poco impresionado, el niño le da la espalda y se marcha de la habitación.

Al menos, su gesta sí ha entrado en los anales de Jara y Sedal.