Sharon Stone desvela que le aumentaron el pecho sin su consentimiento

Vittorio Zunino Celotto via Getty Images

El último episodio que ha salido a la luz de su vida deja claro que, más allá de los abusos, Stone se convirtió en esclava de su físico sin tener siquiera la capacidad de tomar decisiones sobre él. Según ha contado la actriz en una entrevista en The Times , le aumentaron el pecho sin su consentimiento después de que se lo reconstruyeran por extirparle varios tumores benignos en 2001.

“Cuando me quité las vendas me di cuenta de que mi pecho había aumentado en una copa entera. Según el cirujano, esa talla quedaba mejor con mi cuerpo y mis caderas”, ha detallado.

“Había cambiado mi cuerpo sin mi conocimiento ni mi consentimiento... Pensó que me vería mejor con unos pechos más grandes y ’mejores”, ha señalado.

“Una noche me desperté con mi abuela Lela de pie a los pies de mi cama. Sé que suena razonable, pero es que mi abuela llevaba 30 años muerta”, ha detallado. “Su aspecto era precioso, olía muy bien. Estaba de punta en blanco, con su traje y su sombrero favoritos. Me dijo: ‘No sabemos realmente lo que te pasa, estamos trabajando en ello. Pero hagas lo que hagas, no muevas el cuello’. Y se fue”, ha recordado.