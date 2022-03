Sí a la guerra justa

Mujeres refugiadas con la bandera ucraniana llegan a Polonia bajo un cartel que reza "Aquí estás a salvo" SOPA Images via Getty Images

A un segmento de Podemos se le agranda la boca con la palabra paz cuando la

paz de Ucrania representa la tumba de los vencidos. Hoy y mañana. Podemos defiende con razón y sin argumentos acerados la igualdad de género. La ministra de Igualdad, contraria al envío de armas ofensivas de estado a estado, niega la igualdad de hombres y mujeres al negarse a fortificar a las mujeres que están en los frentes o agazapadas a la espera de apretar el gatillo. Putin podrá invadir el país entero. Las mujeres que no sean madres se unirán a la resistencia y muchas de las actuales refugiadas y desplazadas que regresarán a combatir.

Europa continuará avituallando a esas guerrillas. Entonces tampoco cambiará la posición de parte de Podemos; en definitiva dejará, aunque no lo pretenda, morir bajo el fuego enemigo a las mujeres y también a los hombres. La defensa del género no admite la excepcionalidad, porque de consentir la excepcionalidad el siguiente paso sería arrebatar derechos a las mujeres ganados en siglos de pelea, lo que significa tender puentes de plata a los antagonistas de la igualdad.

Tampoco sirve expresar que Podemos se identifica con el sesgo comunista de Putin, zar heredero de Stalin. No vale todo con tal de llenar las urnas: la intoxicación, la falacia. Ni vale echar al líder de la derecha acosando Génova, la casa que dirige, por los propios militantes del PP, algunos orquestados desde la Comunidad de Madrid. Imaginen que los afiliados del PSOE, estando Sánchez en la oposición, hubiésemos cercado Ferraz. El hecho hubiera devaluado al PSOE. A Sánchez se le expulsó con formas, mesura y contenidos discutibles desde la posición que venció, la del actual presidente, y la que defiende al presente el PSOE. Viene al caso mentar que no se ha producido rectificación y que resulta cierto el mantra repetido de la evolución hasta otorgar munición a Ucrania. La guerra evoluciona a velocidad de crucero pues la muerte y la vida no rectifican, se agotan o se robustecen.

La pérdida de educación en política conforma una cortina de humo que esconde

devaluar la democracia, la aspiración de Bildu. A Bildu no le gusta ni la democracia ni España. Se elucubra con la idea de que han votado no al envío de armas a causa de su aversión a España y al no encontrar contrapartidas del Gobierno. Algo se masca de lo anterior, pero no resulta el motivo de fondo.

El no a la guerra de Bildu es exactamente igual que el no a la guerra que

mantuvieron los dirigentes de ETA, ahora en la dirección de Bildu. El no a la guerra del estado democrático español armado con la legitimidad de las urnas y la necesaria actuación de los cuerpos de seguridad. El no a la defensa de los principios que encumbran lo justo, el no a Ucrania y el sí a Putin. El ogro ruso, antes de invadir al vecino, mantuvo argumentos peregrinos y mentirosos y ejerció el terror con las armas. ETA, antes de ser vencida, manipuló a la comunidad internacional, faltó a la verdad, utilizó el terror contra ciudadanos indefensos. Putin y Bildu, con las diferencias de tamaño, maneras y localización, son dos gotas de agua; sustancias maleables según el dique de contención, que mudan conforme el momento; sustancias que se moldean a sí mismas solo por su propio interés, despreciando el general, el de la mayoría, el hermoso derecho a escoger nuestro rumbo sin liquidar al sector minoritario. Ambos, Putin y Bildu, a la larga, perderán, ya que lo que nos jugamos es la condición humana, la exclamada en el amor a la justicia y la fraternidad.

Putin, al principio, iba ganando con la herramienta sangrante del miedo. No se

puede perseguir la paz en base al miedo ni se debe tener miedo al enemigo cuando la causa defendida está forjada en el valor absoluto de la libertad. El miedo es la primera derrota que se sufre en la guerra. Putin, a fecha del presente y acaso del mañana, va perdiendo en el terreno principal de la decencia. Entierra a civiles, bombardea hospitales, acribilla universidades, priva de calor en el duro invierno. Consigue lo contrario de lo imaginado desde la ambición desmesurada. Por cada civil que asesina, cien salen de los sótanos y portan las armas; por cada familia que intenta humillar, cien emergen de las sombran y abrazan la luz inextinguible de la verdad; por cada terreno

que conquista, la resistencia ocupa cien tránsitos inexpugnables en recovecos, montes y llanuras de alta vegetación donde aguardan al enemigo con la mirilla de la razón.

Sí es sí, España sí está en guerra, lo está al mandar armas y aliento al defensor,

lo está al cumplir sus compromisos con la OTAN y la UE. Los compromisos se

quiebran al paso que marcan las circunstancias, todos lo hemos hecho, menos en lo angular, lo que nos define, lo que adormece a nuestros instintos y oxigena a la especie humana, el afán de decir y hacer lo que nos venga en gana.

Padecimos la historia reciente europea, las agresiones y violaciones de Hitler y Stalin. Aprendimos la lección para constatar, mediante la acción, que la historia no es cíclica, que repudiamos y combatimos de nuevo, las veces que haga falta, el tiempo que escribieron con reglones torcidos los dictadores; y los calendarios que sufrieron nuestros mayores bajo el yugo de Franco. Vox, franquista, insulta a los refugiados confundiéndoles con migrantes terroristas. Vox está cometiendo el error, espero que no intencionado, de situarse en la esfera de Putin, en aquellas orbitas de pensamiento que abrazan la dictadura, o, es lo mismo, la mal denominada dictablanda.

Romanova es una señora judía de avanzada edad que de niña sufrió el

bombardeo de Stalin, con una rama de su familia judía aniquilada en los campos de exterminio de Hitler. Ha alzado la voz desde un refugio, ha sacado fuerza de flaqueza, sigue en la trinchera escuchada en los medios del planeta, el que nos importa, incluida el la de la ciudadanía rusa, adversaria de la ocupación, y el de las venezolanas, sirias, bielorusas, coreanas.