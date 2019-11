Si crees que en España las cosas están mal, echa un ojo a Reino Unido

Apaga ya la tele. Esto no es un capítulo deThe Crown. Es la realidad. Un príncipe que se aparta de la vida pública por el escándalo de un magnate acusado de tráfico sexual; un país a menos de un mes de ir por tercera vez en cuatro años a las urnas; una potencia económica a punto de desgajarse, por voluntad propia, de Europa. Welcome to UK.

Dramas shakesperianos universales que tienen espejos en todo el continente. Empezando por España: una infanta alejada de la vida pública; un país que ha ido cuatro veces a las urnas en cuatro años (y que no descarta una quinta); y una nación inmersa en otro conflicto de independencia: Cataluña. Las comparaciones son odiosas, pero… si España atraviesa aguas turbulentas, Reino Unido se lanza sin red por la catarata.

A lo único a lo que la reina Isabel II y sus súbditos pueden aferrarse para mantener un poco el optimismo es a los deportes. El Liverpool manda en Europa como campeón de la Champions. Not bad. Y el Chelsea ganó la Europa League, dignificando, al fin, al país que se inventó el fútbol. Lewis Hamilton estira su hegemonía en la Fórmula 1 al proclamarse por sexta vez campeón del mundo, orgullo británico volando en su monoplaza. Y, pese a que la fiesta no fuera completa, el equipo nacional de rugby, el XV de la rosa, rozó la gloria en el pasado Mundial de Japón. Así que, aunque la pasión de la soberana británica sea el Arsenal, que no atraviesa precisamente en su mejor momento, no puede tener queja de los deportes patrios.

El que fuera su homólogo en España, el rey Juan Carlos I, tampoco puede lamentarse en este terreno. No tanto por el fútbol —aunque que el Real Madrid haya ganado tres de las últimas cinco Champions no es moco de pavo—, sino por otras disciplinas encabezadas por su amigo Rafal Nadal, número uno, campeón de todo en tenis y disparado con 19 Grand Slams, sólo a uno de Federer. Las chicas de baloncesto brillan en la canasta y los chicos reinan después del título mundial en China. Toda una proeza. Luego están las alegrías de Carolina Marín en bádminton o los títulos de los hermanos Márquez en motociclismo. UK 1- España 1.

De disgusto en disgusto

Más allá de los deportes, ninguno de los dos países gana para disgustos, aunque en el caso de los Borbones han capeado bien que mal el temporal. La monarquía española pasó por su mayor crisis cuando, tanto los presuntos asuntos amorosos del rey como por sus cazas en Botsuana, terminaron en aquel “lo siento mucho, no volverá a ocurrir” que abrió las puertas de su abdicación. Ahora, con Felipe VI, la monarquía ha entrado en una fase de estabilidad, aunque llegar hasta aquí ha implicado la asunción de una serie de decisiones de las que los británicos deberían estar tomando nota ya.