Si esta es la primera ola de calor del verano, ¿qué era lo anterior?

CRISTINA QUICLER via AFP via Getty Images

CRISTINA QUICLER via AFP via Getty Images 9 de junio de 2021, Sevilla.

En este caso, hacemos triple check. Toda España, excepto el área cantábrica y Galicia, vivirá entre el miércoles 11 y el lunes 16 de agosto un ascenso térmico progresivo propiciado por la llegada de una masa de aire muy cálida desde el norte de África. Como resume el meteorólogo de AEMET Rubén del Campo , “es normal que en verano haga calor, pero el calor que va a hacer estos días no es normal”.

José Antonio Maldonado , director de meteorología en Meteored , coincide con él: “Esta es una ola de calor de las más fuertes de los últimos años”. En declaraciones a El HuffPost, Maldonado explica que el peor momento se alcanzará el fin de semana, pues entre el viernes y el domingo “se puede llegar a los 44º y 45º, o incluso algo más, en el valle del Guadalquivir y en la cuenca del Ebro”. “Mientras tengamos esa situación anticiclónica, en general los vientos serán muy flojos o en calma, y como no hay corriente ascendente, el aire se irá recalentando cada vez más”, describe el meteorólogo.

En Sevilla y Córdoba los termómetros podrían situarse el sábado en 46º y 47º respectivamente, según Meteored. Pero no sólo Andalucía sufrirá este calor tan extremo. “En capitales como Zamora, donde no suele hacer mucho calor, se puede llegar a los 42º”, advierte Maldonado, que añade que “esto irá acompañado de temperaturas mínimas de 24, 25 o 26 grados en muchos sitios”. Es decir, que por las noches, la cosa no mejorará mucho.