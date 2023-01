Sí, esto es otro artículo sobre la canción de Shakira. Corto, ¿eh?

YOUTUBE Shakira, en su sesión con Bizarrap.

Eran las noches televisivas de Crónicas Marcianas, ya el siglo XXI, entre 2002 y 2005, cuando Javier Cárdenas, uno de los colaboradores del programa, llevó a su sección al Payo José Manuel, un rumbero que había compuesto la canción Niña no te modernices casi 30 años atrás, cuando la mujer estaba empezando a respirar un poco y a desasirse del patriarcado.

Cárdenas solía entrevistar en ese espacio, saltándose a la torera cualquier límite de sentido común, sensatez o miramiento, a frikis, parias, pobres personas, débiles de todo tipo e incluso discapacitados.

Era algo tan viejo como reírse del tonto del pueblo, pero ni él ni nadie del programa, ni de la cadena, parecía darse cuenta. Ese día le tocó al rumbero.

Cárdenas trajo de nuevo a este tipo para que le diera algún consejo a un aspirante a cantante, que era, en efecto, un friki de manual. Y sí, estaban allí los dos, el rumbero y el otro, para provocar la risa del que miraba, desde casa, desde la comodidad de su sofá. Bien cebadito todo por el ínclito presentador. El encuentro acaba con Cárdenas pidiéndole al rumbero que se arrancara con la canción aquella, cuya letra era esta:

¡Que pasa contigo tía! ¡Vaya un cambio que has pegao! pues bebes tintorro en bota y más porros que un drogao. Sales de casa a las doce de la noche pa ligar y llevas metío en el bolso pastillas de premamá. La cogí del cuello, la tiré al colchón, me lancé hacia ella, le dí un palizón... El caso es que las mujeres todo lo saben hacer juegan al fútbol y al tenis y hasta torean también. Ningunas cogen un pico ni se ponen a currar a hacer ninguna autopista ¡no saben las tías na! Yo se bien que la mujer ha estado discriminada pues estaba siempre en casa cosiendo o con la colada. Yo opino que la mujer lo mejor que sabe hacer es casarse y tener hijos ¡y estar en su casa bien!

Nadie le pidió al rumbero responsabilidades en su momento, treinta años atrás, por esa letra de mierda, y nadie, ya en el XXI, instó a la cadena, ni a Cárdenas ni a Sardá, ni a nadie en el cuadro de mando del programa a que no trajera de nuevo al espacio público esa canción con una letra tan hiriente, tan desafortunada, tan carente de gracia. Nadie se preocupó de que las mentes afortunadas (jóvenes o no) que nunca la habían escuchado lo hicieran ahora, nadie dijo que fueran responsables de los asesinatos de mujeres que tuvieron lugar a manos de sus parejas ese año, ni les dijeron que estaban animando ni azuzando a los maltratadores. Un canción más, una rumbita más, un ritmito más.

Esta semana, Shakira ha sacado lo que va camino de convertirse en un himno, que ya todos conocéis, y resulta que la artista ha incumplido al hacerlo todos los mandatos heteropatriarcales: no ha sido responsable, discreta, comedida, sumisa, abnegada, ni, atención, ¡sorora!, que ahora resulta que ellos también están preocupados por eso. Sí, ya sé que hay voces femeninas que están contrariadas por ese motivo. Ahora resulta que Shakira, la proverbial Shakira, la colombiana astuta, insólita, loba ella, no puede soltarse la melena y gritar, no puede lanzarse al monte y tirar pa’lante haciendo lo que sabe hacer, que es componer y cantar. Ahora resulta que ese grito de guerra de la canción es un grito clasista, machista incluso, porque ataca a otra mujer, a la hermana Clara, esa pobre e inexperta joven de 23 años que no sabía nada de dónde se metía cuando se enamoró de Piqué y se fue con él a la casa familiar a dar rienda suelta a su amor febril. Ahora resulta que una canción puede amargarle la vida y robarle la inocencia.

¿La canción de Shakira alentará a alguien a atacar, violentar a Clara Chía? NO. ¿Que los periodistas van a ir a buscar su opinión? Hombre, Clara, es que has tenido un affaire con el marido de Shakira, con el jugador del FCB, con el rey de la pista, querida… ¿La canción de Shakira le quitará a Piqué uno solo de sus privilegios? Jajaja, me parto. Como parece que se está partiendo él, por cierto, a juzgar por lo visto en un canal de Twitch. Y bien que hace. El humor es sanísimo siempre

Y, oye, que veo a hombres preocupadísimos por los hijos de la pareja, por esos pobres niños… Que no, chicos, que no, tranquilizaos todos, esos niños no van a sufrir, al menos no más que cualquier otro niño, los niños saben ya en qué ecosistema viven, y sus prebendas también juegan a favor. Los niños, queridos padres del mundo soliviantados ahora por cuatro versos, solo necesitan cobijo, amparo, amorcito, cuidado, alimento, constancia. Que les quieran, vamos. Y que no se escaqueen, por cierto.

La canción de Shakira no va a quitarles ni un ápice de amor de ninguno de los dos. La madre no ha salido a insultar al padre, no ha dado entrevistas contando detalles escabrosos ni de ningún tipo, que es algo que hemos visto cientos de veces en la peor de las televisiones, por parte de multitud de personajes conocidos. Nunca os había visto antes preocupados, en esos casos televisivos.

Ayer, una colega de profesión, a la que le he dicho cientos de veces que tiene que estar más segura de sí misma, más empoderada (esta palabra que detesto tenía que salir aquí) me comentaba por WhatsApp:

-Es que lo que pasa es que yo siempre me siento un Twingo, y claro…

Yo le respondí una ordinariez que no voy a reproducir aquí, pero que tiene que ver también con el empoderamiento…

También he leído y oído:

-Es que está monetizando su ruptura

¿Perdón?

Ah claro, es que esto JAMÁS LO HABÍA HECHO NADIE. Ningún músico, ningún escritor, ningún cineasta, ningún artista… Ni los Beatles, oye. Naaaaadieeeeee. Nadie ha usado su pesadumbre, sus celos, su rabia, su amor contrariado para escribir canciones, nadie se ha vengado nunca en un verso. ¿Hola? ¿Sabina? Tenéis por ahí en las redes miles de hilos de twiter primorosos con una retahíla de ejemplos de todos los tiempos

Venga va, queridos. El rumbero 0 y Shakira 10