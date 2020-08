"Si esto sigue así voy a cortar": el enfado de una invitada de 'Espejo Público' tras una pregunta

Herrero, que reiteró en todo momento que ella es una trabajadora, empezó a cabrearse con esas palabras de Abenia: ”¿Esto es una entrevista personal? En un centro comercial también pasa gente. No entiendo lo que buscáis con esta entrevista y si esto sigue así la voy a cortar. Yo he entrado para hablar de la postura de mi empresa pero creo que vais por otros derroteros”.

“Tengo un bebé y para mí no es nada agradable esta situación. No somos gente mediática y lleváis dos días de total acoso. Si me he prestado a hablar, escuchadme porque gracias a eso tenéis un rato de televisión. Creo que es lo mínimo que podéis hacer”, aseguró la organizadora del evento, que reconoció que la situación les ha desbordado.

“Estamos dando la cara y encima tengo que enfrentarme a una mujer que seguramente no pregunta por qué en el Congreso de los Diputados dan palmas sin mascarilla. Creo que no estáis siendo justos con ese tipo de preguntas y vamos contra las pequeñas empresas. No sois justos”, añadió Herrero.

García volvió a tratar de tranquilizar la situación antes de despedir a la entrevistada y se defendió: “En ningún momento yo te he hecho ninguna pregunta ofensiva. La pregunta la ha hecho Adriana Abenia”.

Finalmente y después de que Herrero haya vuelto a decir que ella es una empleada, Abenia intervino para calmarla.

“Comprendo tu postura, sé que eres una trabajadora y solo he dicho que, me parece una barbaridad y que, pese a ser legal, me parece una locura que se hagan bodas con 200 personas. En ningún momento he querido molestarte, solo dar mi opinión. No llores que toda se va a solucionar”, comentó.