Si has reciclado tu viejo ordenador, puede que esté aquí

Los desechos electrónicos son el flujo de residuos que crece más rápido, según un reciente reportaje del New York Times . Ese crecimiento no sólo ha avivado las preocupaciones por el potencial impacto del e-waste en la salud y el medio ambiente, sino que también ha alimentado el interés por sus oportunidades económicas.

Dell forma parte de un creciente grupo de empresas tecnológicas que, en los últimos años, han adoptado este tipo de reciclaje, en parte para tratar el problema de los desechos electrónicos que no deja de aumentar en todo el mundo. Expertos en sostenibilidad afirman que el reciclado de circuito cerrado, si se lleva a cabo de forma efectiva y a gran escala, podría servir para mitigar la crisis a nivel global.

Más del 30% del plástico de residuos electrónicos recogidos por Dell se recicla a través del proceso de circuito cerrado. El resto va a plantas de reutilizado para crear plásticos reciclados para otros productos electrónicos, como electrodomésticos y frigoríficos, comenta la representante de la empresa. El “pequeño porcentaje” que no se puede reciclar se desecha en plantas de producción de energía a partir de residuos , según la portavoz. La empresa no reveló la cantidad exacta que se desecha de esta manera.

Con estas iniciativas de reciclaje, las empresas de tecnología están contribuyendo a rellenar un hueco necesario en el mercado. En Estados Unidos, muchos municipios no se pueden permitir reciclar residuos electrónicos. Por tanto, gran parte de esos residuos acaba en la basura o en cargamentos que van a parar a países en desarrollo como China, Tailandia y Kenia, donde o bien se tiran o bien se desmantelan en plantas de reciclaje informales o empresas caseras, la mayoría de las veces sin ningún tipo de regulación y en condiciones peligrosas.

Así que el reciclado de circuito cerrado podría suponer ganancias tanto para las empresas como para el planeta.

Maria Besiou, experta en gestión sostenible de la cadena de suministro, describe el reciclado de circuito cerrado como un “paso crítico” que deberían dar los productores y los consumidores de artículos electrónicos.

Es una “solución muy buena”, defiende Besiou, profesora de Logística humanitaria en la Kühne Logistics University de Hamburgo (Alemania), en declaraciones al HuffPost.

Sin embargo, sigue habiendo retos para el reciclado de circuito cerrado, reconoce Besiou. Los obstáculos han limitado el efecto de estos sistemas de reciclaje en el problema del e-waste.

Los consumidores, apunta Besiou, son un gran obstáculo en el sistema: simplemente, la gente no recicla sus desechos electrónicos con la frecuencia o la rapidez que debería.

“Imagina que tienes un smartphone que ya no quieres”, ilustra Besiou. ”¿Qué haces con él? La mayoría de la gente lo guarda en un cajón por si acaso lo necesita más adelante, o lo da a un amigo o familiar”.

“Muchas personas no reciclan en absoluto sus productos electrónicos y, si lo hacen, a veces lo reciclan tan tarde que el objeto ya es demasiado viejo y está tan estropeado que no es lo que buscan los fabricantes”, prosigue Besiou. A día de hoy “las empresas no recogen la cantidad y calidad adecuadas” de e-waste para garantizar que sus sistemas de circuito cerrado funcionen de manera óptima.

Con todo, parece que la perspectiva de los consumidores sobre e-waste y sostenibilidad está cambiando a mejor, según Oliver Campbell, director de obtención y empaquetado de Dell a nivel internacional.