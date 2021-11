La reacción de Bisbal cuando le hacen esta pregunta sobre Chenoa: su cara lo dice todo

David Bisbal ha tenido una reacción de lo más curiosa cuando un reportero le ha preguntado por la inminente boda de Chenoa, con la que mantuvo una relación después de coincidir en la primera edición de Operación Triunfo.

“No sé si te has enterado, Chenoa por fin se casa, imagino que muy feliz por ella” le ha preguntado el reportero en un acto. El cantante ha puesto una cara contrariada y ha replicado: “Lo siento mucho pero yo hablo de mis cosas”.

Chenoa canceló su boda con Miguel Sánchez Encinas en 2020 a causa de la pandemia y hace unos días habló en un evento de cómo van los preparativos del enlace.

“Ahora más tranquilos que antes todavía, o sea que mucha paciencia. No hay lío. Estamos muy bien”, dijo la miembro del jurado de Tu cara me suena, programa que emite los viernes Antena 3.

Chenoa dejó caer que la boda no iba a ser inminente y que lo que sí que tiene claro es que será algo íntimo: “Va a ser algo chiquitito, ya lo dije, que no podía hacer algo grande esta vez. Llevo a familia que es muy mayor”. También reveló que no tiene ni el vestido de novia: “Bueno, imagínate si voy paso a paso, lo del vestido ya llegará, si Dios quiere”.

El mismo reportero le ha preguntado a Bisbal por el paso de Bustamante por MasterChef y aquí sí que ha entrado algo al trapo: “David es un crack”. Sobre si le gustaría que ganase el talent show de TVE ha dicho que le encantaría.