Sí, las vacunas funcionan; no, los inmunizados no están 100% a salvo

Álex Cámara via NurPhoto via Getty Images

Álex Cámara via NurPhoto via Getty Images Una sanitaria vacuna a una mujer en Granada, el 15 de julio de 2021.

Por otro, es posible que la persona sí enferme, ya que las inyecciones no son eficaces al cien por cien contra el covid, aunque sí en porcentajes muy elevados. Como ocurre con el resto de vacunas, algunas personas —especialmente si tienen un sistema inmune comprometido— no serán capaces de desarrollar una respuesta inmunológica fuerte frente al virus pese a estar vacunadas.

No obstante, añade el experto, “es posible que algunas personas de edad muy avanzada, por encima de 80 años, o gente con algún trasplante de órgano sólido, o con tratamientos como Rituximab , no tengan tanta protección, aunque eso no lo sabemos bien todavía”, apunta.

En cambio, la incidencia sube ligeramente entre los mayores de 80 años, que, pese a estar vacunados al 100%, registran 99 positivos por cada 100.000 habitantes. Esto, repetimos, no quiere decir que las vacunas no funcionen. “Las dos dosis de ARN mensajero protegen al 95%, según los ensayos clínicos, y parece que este porcentaje se mantiene en la vida real”, celebra López Hoyos.

El 72% de las personas contagiadas (3.821) no estaban vacunadas, y el 17,2% (1.413) había recibido una sola dosis. En total, 123 personas (el 2,3% de los contagiados) tuvieron que ser hospitalizadas, de las cuales 76 no estaban vacunadas. Entre los hospitalizados, 14 pacientes ingresaron en UCI: 12 no estaban vacunados y dos tenían sólo una dosis. Ningún inmunizado tuvo que pasar por la UCI en estas dos semanas en Canarias.

En esta quinta ola en la que, en principio, la población más vulnerable está protegida, el inmunólogo llama a no bajar la guardia. “Afortunadamente, los jóvenes tienen una respuesta inmunitaria potente y, en grandes números, no tienen una enfermedad grave; pero está claro, por un lado, que ellos no están exentos de enfermar, ingresar, llegar a UCI e incluso de fallecer, por otro lado, que hay riesgo de que esto acabe afectando a gente que en principio está protegida”, advierte López Hoyos.

“Hay que estar atentos para que los contagios que ahora son esporádicos en la gente vacunada no se conviertan en fallos vacunales más comunes en personas que recibieron sus dosis hace tiempo”, señala el inmunólogo. “En principio, la inmunidad va a durar y no debería haber ningún problema, pero no lo sabemos todavía”, reconoce. Para eso, “ayudará que la gente no se infecte, que la incidencia sea baja y que los jóvenes contribuyan”, pide López Hoyos, que enseguida aclara: “Con esto no quiero criminalizar a nadie —ni a los jóvenes ni al ocio—, pero las cosas son como son y la gente tiene que ser muy consciente”.