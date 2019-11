Si mi hijo se disfraza de princesa en Halloween, ¿qué pasa?

Como madre, no suelo quedarme sin palabras de ánimo en la recámara, pero esta vez me quedo en el limbo entre la pregunta y la respuesta, en silencio. Visualizo ese cambio de disfraz de última hora y me pregunto si podemos aprovechar algo del disfraz de Indiana Jones que habíamos conseguido preparar. Tal vez podamos echarle un poco de purpurina al sombrero de fieltro. Noto que se me tensan los hombros con esta nueva idea, pero no porque me parezca una idea horrible. Personalmente, me encanta ese nuevo plan, pero la experiencia me ha demostrado que cuando mi pequeño traspasa las fronteras de los estereotipos establecidos de la masculinidad, soy la única que le apoya.