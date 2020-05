Si no pactamos ahora, ¿cuándo?

Handout via Getty Images

Handout via Getty Images Un operario iza la bandera regional madrileña a media asta en el Palacio de Correos.

La pandemia del Covid-19 nos ha puesto contra las cuerdas. Si descontamos a unos pocos incívicos, podemos decir bien alto que la sociedad española ha cumplido y que gracias a ello hemos frenado la curva. Pero no nos engañemos: después de la crisis sanitaria, llega la económica. Por eso, es hora de que los representantes políticos dejemos de mirarnos el ombligo y pactemos para poner soluciones.

El pasado 29 de abril recordé a todos los diputados de la Asamblea de Madrid la cruda realidad: somos la comunidad autónoma que suma más muertos, con más de 8.000 fallecidos a causa del coronavirus. Y, francamente, si esto no nos hace replantearnos las cosas, no sé qué lo hará.

Los efectos económicos del confinamiento empiezan a notarse en nuestra economía. Aunque aguantamos mejor que otros, el paro ha subido un 10% de golpe en el mes de abril y alcanza a más de 400.000 madrileños. ¿De verdad vamos a decirle a los que han perdido su trabajo que en lugar de resolver sus problemas nos dedicamos a llamarnos “trifachito”, “bolivarianos” o “comunistas”? ¿En serio eso es todo lo que podemos ofrecer a los que han perdido a ser querido o a quienes se juegan la vida para sacarnos de esta?

Yo no lo creo. La realidad es que tenemos demasiados muertos encima de la mesa como para seguir así. No se me ocurre razón más poderosa -ni más trágica al mismo tiempo- para ponernos manos a la obra y llegar a un pacto entre las tres fuerzas mayoritarias de la Cámara: Ciudadanos, PP y PSOE.