"Si quieres ser la madre de mis hijos": Delirante momento en 'LaSexta Noche' en pleno debate sobre el 'pin parental'

El programaLaSexta Noche de LaSexta, presentado por Iñaki López, abordó la polémica política de la semana: el llamado ‘pin parental’ propuesto por Vox en Murcia, Andalucía y Madrid.

Durante el debate, bastante bronco, los periodistas del ala más a la derecha defendieron la medida, mientras que los del ala de la izquierda la criticaron.

Nada nuevo en los debates de este programa salvo el momento que se vivió en un momento de la tertulia.

Eduardo Inda, director de OK Diario, estaba tratando de exponer sus argumentos a favor de esta medida y criticando al Gobierno por asegurar que “los hijos no pertenecen a los padres” y no dejaba de ser interrumpido por Angélica Rubio, directora de El Plural.

“Me dejas terminar, si eres tan amable”, le pidió Inda a Rubio.

“Si me encanta escucharte”, ironizó la periodista.