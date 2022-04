Si quieres vivir.

De siempre, Arnold Schwarzenegger ha sido una de las formas que ha tomado la pesadilla para abrumarme y hacerme odiar el cine. Mis hijos, cinco, y sin ser del Opus, no se podían resistir al estreno anual del forzudo austriaco, y no había manera de escabullirse de la misma película rodada cincuenta veces con el título cambiado, pero siempre con la misma solución: exhibición de bíceps, asesinato con frasecita chistosa y hasta el año que viene.

Aunque siempre ha arrastrado fama de facha y es persona activa dentro del conservadurismo americano, ciertos detalles de la vida de Arnold no encajan con tal imagen, como su boda con una de las últimas Kennedy, tan mirada la familia maldita a la hora de juntarse (salvo secretarias y artistas de cine), o su periodo como gobernador de California, que pasó en una tienda, instalada en el patio trasero de la residencia oficial, en la que se fumaba sus puros para no ahumar los tapices, y que terminó con el estado en bancarrota y la pena de muerte en suspenso, para ahorrar.

A mí, la masa de carne prieta y acento cerrado cada día me resulta más simpática, aunque todavía no me veo capaz de resistir una de sus películas sin ayuda de un buen whisky o, mejor, de una siesta simultánea.

No creo que mi opinión le importe. Me imagino ese improbable encuentro: yo sujetando mi acojonado sombrero, y él, taladrándome con el ojo rojo mientras me aplasta con su manaza y me espeta: