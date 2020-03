El Sevilla, líder del grupo Mojinos Escozíos, ha echado un poco más de leña a la guerra entre La Sexta y Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP en el Congreso.

“Si tuviese que ponerle cara al coronavirus sería la de doña Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos, la duquesa de Casa Fuerte”, ha asegurado el artista en el programa Aruseros de La Sexta.

“Ataca a todo el mundo, no tiene compasión, nadie se puede librar de ella”, ha comparado antes de sentenciar: “Esa mujer que no habla, esa mujer que sentencia. Esa mujer que no perdona errores, perdona la vida. No hay más que ver su mirada fría y calculadora. Esa mujer que no rectifica porque ella no se equivoca. Como mujer ataca a las mujeres. Ella es feminista, pero feminista a su manera”.

“Ataca a La Sexta y todos los barones del PP le han dicho que no tendría que haberlo hecho. Pero es que ataca incluso a su partido. La primera víctima de doña Cayetana fue el señor Alfonso Alonso, del PP del País Vasco”, ha añadido El Sevilla.

Sigue así la polémica entre la dirigente del PP y La Sexta, cadena a la que acusó de hacer “negocio con la erosión de los valores de nuestra democracia”.

Lejos de rectificar, días después volvió a la carga al asegurar: “Hay medios que hacen negocio a costa de la democracia, y hay medios que promueven o participan de las mentiras populistas y nacionalistas a costa de la democracia, y ayer mismo lo vimos”.