Si viajas de copiloto y sueles hacer este gesto mucho ojo: una imagen muestra qué puede ocurrir

urbazon via Getty Images

Lo que no saben es que este gesto puede ser letal si el vehículo sufre un accidente. Buena muestra de ellos es la segunda que foto que se adjunta, la de una radiografía en la que se pueden ver varios huesos de la cadera rotos por el impacto del cuerpo contra el salpicadero.

Una enfermera ha visto la publicación y no ha podido evitar decir: “Soy enfermera de trauma y he visto estas consecuencias, también las de ir sin cinturón. Me da pánico cuando alguien publica una foto con los pies en el salpicadero”.