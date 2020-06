Siete consejos para parejas confinadas

“No hay nadie que no esté lidiando con un estrés tremendo ahora mismo”, asegura la terapeuta familiar y matrimonial Winifred M. Reilly. “Problemas laborales, viviendas que se quedan pequeñas, incertidumbre financiera, preocupación por la salud de los seres queridos, miedo a enfermar, etc. Y, como bien sabemos, el estrés no saca lo mejor de las personas”.