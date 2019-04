Siete cosas muy asquerosas sobre los vómitos que solo saben los padres

Los vómitos de los recién nacidos son inofensivos. Son solo leche, y la leche se parece mucho al agua, así que no pasa nada. En cambio, los vómitos de los bebés cuando ya están más crecidos son harina de otro costal, como los vómitos de un niño mayor, así que da igual lo que haya comido: se vuelve mucho más viscoso y desagradable al expulsarlos que los vómitos de antes.

2. Los niños no siempre saben qué pasa

Mi hija se pasó la mayor parte de la semana pasada vomitando todo lo que comía o bebía. No tiene más que 20 meses y todavía no sabe muy bien qué es lo que sucede. Empieza a quejarse, dispara por todas partes y dice ”¡Escupe! ¡Escupe!” con una vocecilla triste. Como respeto demasiado su privacidad no voy a decir si es verdad que, en algún momento, se ha quedado mirando el vómito reluciente en su mano, ha estado a punto de relamerse y he tenido que cruzar la habitación de un salto como en Matrix para detenerla.

3. Se mete por todos los recovecos

¿Alguna vez has limpiado el vómito de los agujeros de un cinturón? Yo sí. Es una asquerosidad colosal. Sería hasta satisfactorio si el vómito tuviese más consistencia y saliera del agujero manteniendo la forma como si fuera plastilina pasando por un molde, pero no es así y da asco. Acabas con vómito en las manos, sigue quedando vómito en el cinturón, en los pantalones, en tu vida y en tu mundo. De igual modo, tratar de limpiar el pringue de la oreja de un pequeño después de que haya hecho la croqueta encima del charco no le parece divertido a nadie.