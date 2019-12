Siete de cada diez médicos, a favor de que la eutanasia se regule por ley

Images_by_Lisa via Getty Images

Los médicos tienen una opinión muy parecida a la que tuvo la sociedad en cuanto a la muerte digna hace nueve años. Nueve años porque la última vez que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó sobre este tema a la ciudadanía fue en 2009, y el 77,5% de los ciudadanos se mostró favorable, frente a un 9,8% que respondió que no. Según una encuesta realizada en los Colegios Oficiales de Médicos de varias partes de España, la opinión de los sanitarios es muy parecida: siete de cada diez creen que la eutanasia debería regularse por ley.

De esta manera, las encuestas realizadas en Madrid, Vizcaya, Tarragona y Las Palmas evidencian una reclama social que ya hicieron los ciudadanos hace diez años: hace falta llevar esta cuestión a la agenda política y debatir sobre ello, como poco.

En total, se ha consultado a un 24 % de los colegiados en España, según ha avanzado este miércoles el presidente del Colegio de Médicos de Madrid (Icomem), Miguel Ángel Sánchez Chillón, quien ha explicado en una rueda de prensa en el Hospital Gregorio Marañón que el objetivo de las consultas era conocer lo que opinaba un “porcentaje significativo” de los médicos.

En Madrid, un 69,26% apoya la regulación

En concreto, en Madrid, se ha realizado una encuesta telefónica a 1.044 profesionales, de los que un 69,26 % apoyan la regulación de la eutanasia, un porcentaje que aumenta si se suma el 17,14 % de médicos que están a favor, pero no con toda seguridad. Un 6 %, sin considera que “no, con toda seguridad”.

Mientras, en Vizcaya el 67 % está a favor de regularla, el 19 % también pero no con total seguridad y, también, el 6 % se muestra en contra.

En Tarragona, el 76 % contesta afirmativamente a la regulación -el dato más alto-, y el 15 % también pero no está del todo seguro, y el mismo porcentaje que en los dos anteriores Colegios -el 6 %- dice que no debería regularse la eutanasia por ley.

En Las Palmas, mientras, el 68 % dice que sí, el 13 % sí pero con alguna duda y el 8 % no quiere que se regule.

Sin embargo, a pesar de que la opinión mayoritaria de los médicos de los cuatro Colegios es que se apruebe una ley, una buena parte también solicitaría la objeción de conciencia.

En Madrid dicen que sí, con total seguridad el 25 %, y el dato se incrementa hasta el 38 % si se suma a los que dicen que también pero con dudas, el 13 %. Dicen que no solicitarían la objeción un 32 %.

En Vizcaya, de donde partió la idea de consultar a los profesionales sanitarios, un 19 % de los médicos dicen que sí solicitarían la objeción y un 9 % más pero muestran dudas, frente a un 41 que dice que no objetaría. En Tarragona, un 15 % la solicitaría -el dato más bajo-, un 16 % cree que sí pero no de forma contundente y el 28 % -el índice más bajo también- dice que no.

En Las Palmas, el 21 % solicitaría la objeción, el 7 % cree que sí pero no seguro del todo, y el 40 % -el índice más alto- no lo haría.

En las encuestas también se pregunta sobre el suicidio médicamente asistido, sobre si el debate sobre este asunto y la eutanasia es un debate que debe dirimirse en el ámbito de la sociedad o en el médico.