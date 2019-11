Siete errores que cometes cuando compras por internet y te hacen perder dinero

Damir Khabirov via Getty Images

Un click y en apenas dos horas, el producto llega a casa. Hacer la compra por internet tiene muchas ventajas y, sobre todo, supone un gran ahorro de tiempo para los consumidores, aunque también implica algunos riesgos. ¿Quién no ha recibido alguna vez un producto que no era exactamente el que quería? ¿O ha tenido algún problema durante el envío?

1. No comparar precios

Una de las meteduras de pata más habituales es no comparar precios antes de adquirir un producto. Al igual que no es lo mismo hacer la compra en un supermercado de Sánchez Romero o en un Dia —algo que todos tenemos interiorizado—, ocurre también cuando se compra por internet.

Para evitar estos errores existen comparadores de precios como Idealo , que recopilan la información de 1.000 categorías de productos en 11.000 tiendas como El Corte Inglés, Fnac, MediaMarkt o Worten. Utilizarlos antes de pasar por caja ayuda al consumidor a comprobar si realmente es el establecimiento más barato o no.

“Tecnología, móviles, portátiles, televisores o grandes electrodomésticos como frigoríficos y lavadoras son categorías donde se compara muchísimo, ya no solo el precio del producto en concreto, sino también entre diferentes productos”, cuenta Adrián Amorin , responsable de Idealo en España.

2. Dejarse llevar cuando vemos un oferta

Oferta, descuento, promoción, exclusivo... Muchos consumidores se quedan obnubilados ante estas palabras que, a veces, no se corresponden con la realidad. Por ello, conviene tener paciencia y comprobar si realmente se trata de una oferta.

“Analizar bien si las ofertas que se hacen en campañas como el Black Friday son realmente ofertas o no. A veces las tiendas promocionan productos con un precio que si se comprueba en los gráficos de nuestra web es el normal. En muchos casos vemos que hay subidas”, apunta Amorin.

3. No elaborar un presupuesto y una lista de la compra

4. Comprar en el primer sitio que aparece

A la hora de hacer una compra, conviene comprobar si el lugar donde estamos comprando es fiable o no. ¿Estamos comprando a Amazon directamente o en una tienda externa del market place? Las páginas suelen ofrecer valoraciones, con estrellas o con puntuaciones del 1 al 10, así como comentarios de anteriores compradores que permiten hacerse una idea de la fiabilidad.

“Muchas veces no nos informamos lo suficiente, comprando productos chinos que luego no son lo esperado. Es una situación mítica que a todos nos ha pasado. Conviene informarse bien o incluso ver qué tipo de atención al cliente ofrece para no encontrarnos con sorpresas”, dice Amorin.