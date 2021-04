Siete marcas de maquillaje 'cruelty free'

seksan Mongkhonkhamsao via Getty Images

Después de las imágenes de maltrato animal en el laboratorio Vivotecnia de Madrid que conmocionaron a media España, se ha vuelto a debatir sobre el testado de maquillaje y cosméticos en animales.

De hecho, la etiqueta cruelty free, que indica que un producto no está testado en animales, se utiliza como reclamo publicitario, aunque esa realidad no sea del todo cierta. Es habitual que algunas marcas no testen en Europa pero sí vendan sus productos en China, donde es obligatorio hacerlo, ya sea desde la marca o por terceros, por lo que no podrían denominarse cruelty free.

También existe el caso de firmas que no testan en animales pero los grupos a los que pertenecen sí lo hacen. Por eso hemos recopilado estas siete marcas que cuentan con la certificación cruelty free y que, en algunos casos, también son veganas.

La marca inglesa no solo es cruelty free sino que ha sido pionera en este aspecto y lidera la lucha contra el testado en animales a través de diversas campañas y proyectos. A pesar de que nació como una firma de productos de baño, cuidado personal y cosmética, ha ido aumentando su rango de productos de maquillaje, entre los que se encuentran barras de labios desnudas y recargables o iluminadores sólidos.

De venta en Sephora, es una marca especialmente conocida por sus paletas de sombras, aunque su colección cuenta con una amplia gama de productos. Entre ellos, algunos veganos como el gel para cejas DIPBROW o la base de maquillaje Luminous Foundation. Es una firma avalada por PETA.

Esta firma lleva años gozando de un enorme éxito en Estados Unidos y no ha tardado en popularizarse también en España. Si por algo destacan es por sus paletas de sombras de ojos. Tienen disponibles modelos clásicos de tonos tierra, como la paleta going coconuts, hasta otros para sacar a la friki que llevas dentro como la paleta the child, en homenaje a Baby Yoda.

Se ha convertido en la marca favorita de muchas personas por sus precios baratos y su amplia variedad de productos. Desde eyeliner, iluminadores, pasando por esmaltes de uñas, algunos de ellos veganos. Uno de sus grandes éxitos es el lápiz de ojos de larga duración que tienen disponible en varios colores.

Es uno de los grandes nombres del skincare, pero también tiene algunos pocos productos de maquillaje. Uno de los más especiales es el colorete en stick On The Go Blush, disponible en tres tonos diferentes y formulado con ingredientes naturales e hidratantes. Otro acierto seguro es el polvo iluminador con vitamina C.

Firma conocida por todas las amantes del maquillaje y la belleza por ofrecer productos de alta calidad a precios asequibles. Toda su gama tiene algo que merece la pena, pero destacan sus labiales mate, que consiguen pigmentar sin resecar la piel, y el fijador en spray para que el maquillaje aguante perfecto incluso con mascarilla.

Tradicionalmente enfocada a productos de baño y líneas de cuidado personal, The Body Shop también tiene opciones de maquillaje en su catálogo. Desde básicos como el corrector e iluminador Lightening Touch, hasta labiales como el Stick Labial de Vitamina E. Se trata de un protector con factor solar que hidrata y aporta brillo.