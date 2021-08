Siete canciones de los Rolling Stones para recordar el talento de Charlie Watts con la batería

Getty Images Charlie Watts, batería de los Rolling Stones, fallece a los 80 años.

Watts se retiró hace unas semanas de la gira estadounidense No Filter. Estaba recuperándose de una operación que había salido bien y de la que no se dieron más detalles. En 2004 estuvo en tratamiento por cáncer de garganta.

Sus compañeros de la banda, a la que se unió en 1963, han subrayado en un comunicado que Watts “es uno de los baterías más grandes de su generación”. Así lo consideró también la revista Rolling Stone, cuando lo incluyó en el puesto 12 del ranking de los 100 mejores de todos los tiempos, en 2016.

Estas son algunas de las mejores canciones para recordar el talento del músico y su brillo con la batería:

19th Nervous Breakdown

Start Me Up

Honky Tonk Women

Paint It Black

Beast Of Burden

Sympathy For The Devil

Get Off Of My Cloud