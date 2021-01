Siete prendas para invertir en rebajas

Las marcas han ido calentando motores con descuentos especiales, pero las rebajas de enero ya están aquí. No se trata de comprar por comprar, pero la bajada de precios puede ser el momento oportuno para hacerse con esa prenda o accesorio que deseas desde haces meses o para invertir en clásicos atemporales.

En definitiva, empezar a crear un fondo de armario comprando menos, pero mejor. Aprovecha las rebajas para invertir en estas prendas clave que no te arrepentirás de haber comprado.

Un abrigo clásico de corte recto

Si hay una prenda en la que merece aprovechar las rebajas, es esta. Los abrigos habitualmente suelen tener un precio más elevado, por lo que un descuento puede suponer un ahorro importante. Además, hay estilos que no pasan de moda. Un modelo de corte recto por debajo de la rodilla es una apuesta segura, especialmente en colores como el negro, el camel o el gris. Aunque el mejor momento para apostar por un color vibrante es ahora. Lo vestirás durante años.

Una chaqueta de cuero negra

Unos buenos vaqueros

No pueden faltar en ningún armario. Pero no por ser un básico hay que darle menos importancia que a otras prendas. Unos buenos vaqueros duran años sin desgastarse ni estirarse y siguen sentando igual de bien que el primer día. Marcas como Levi’s, Calvin Klein o Pepe Jeans suelen hacer buenos descuentos que merece la pena no pasar por alto.