Sí, sigo siendo pansexual aunque tenga una relación heterosexual

Recuerdo una conversación que tuve por teléfono con un conocido. Le estaba contando que había roto con mi novia, que estaba empezando a salir con un hombre y me soltó: “Así que ya no eres lesbiana, ¿eh?”. Me pilló por sorpresa y no fui capaz de explicar que yo nunca fui lesbiana y que el género de mi nueva pareja no implicaba un “cambio” en mi identidad sexual.