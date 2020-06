Silencio, se juega

Rizky Nurrahman Alrasyid / EyeEm via Getty Images

Días hay en que no llegarán a un centenar los burreros que pasean por las gradas, llevados por un extraño afán de exploración. En el de Cagnes-sur-Mer la recta de enfrente desemboca en el mar y la tribuna huele a viento salino, a espuma y a vino de Homero. En alguna ocasión compartí las primeras carreras con mi sombra y mi programa de mano, único público congregado para el evento aunque la luciérnaga de los monitores que detallan el estado de las apuestas exhibiera por millares las cantidades jugadas.

Como los muy buñuelescos niños sordos, quienes afrontan en estos días el retorno al campo de juego o al pabellón deportivo habrán de hacerlo rodeados de silencio. Tendrán que aprender a no esperar aplausos por sus gestas, complicidad con sus guiños a la galería o furia compartida ante las injusticias que sufran.

Recuerdo un tablao en blanco y negro, vecino a Viridiana (Zambra), donde se cultivaba el purismo. Allí, en la alta noche, un militar estrellado aplaudió a contratiempo. Y sin dudarlo, antes de que pudiera defenderse con “usted no sabe quién soy yo”, ya lo habían puesto en la puta calle.

Algo parecido ocurre en la música clásica, donde los asistentes respetan el silencio entre las partes de la obra y aguardan al final para mostrar su entusiasmo (no así en la ópera; allí parece que con la entrada se vende el derecho de interrupción en cuanto aparece un do de pecho). Al culminar la interpretación, el director y los músicos se miran, se miden, se valoran, durante un parpadeo.

Y me resulta patético el ritual paseo por la noria del paddock sin nadie que avizore, ni admire su musculatura, su elasticidad, su brío. Vueltas y más vueltas con una finalidad sin fin.

La alegría del ganador y la decepción de todos los demás fueron idénticas a las de las grandes tardes, aunque no hubiera aplausos (quise dar mi homenaje de palmas y solo conseguí que viniera un camarero). Jockey, entrenador y caballo saben muy bien lo que han conseguido sin que el respetable se lo indique.

Las plazas de toros están hechas para que se escuche todo. Algunos cosos, legado del ingenio romano, estaban rodeados por un foso de agua que no pretendía ser barrera, ni abrevadero de leones, ni espejo de gladiadores, sino mejorar la acústica del recinto.

En los toros, el silencio es un milagro. Lograr el de La Maestranza, místico y recogido (aún vive en la arena de mi memoria la tarde de Feria en que Paula recibió al burel por chicuelinas, y cuando una voz inoportuna rompió el silencio, un aficionado tronó “¡a hablar a la radio!”), o el de Las Ventas, desafiante y tenso, son los mayores logros de los que un matador puede presumir. Curro Romero lo consiguió a menudo (“¿Viste la media que dio Curro esta tarde?”, preguntó el paisano que cargaba sus buenos chatos de vino por Sierpes. “¿No? Pues vete a verla, que todavía no ha terminado”). A Antoñete, en Las Ventas, le bastaba con encender un cigarrillo para que se suspendiera el tiempo.

Y el cuadrilátero recordará demasiado un “cadalso encordado” (sospecho que a Urtain, la noche que noqueó a su vida cayendo sobre los tendederos del patio, no le dolieron las cuerdas de tan familiares).

Pero no logro imaginarme un combate de boxeo en el que el estallido seco de los golpes quede apagado por la reverberación de la campana, rebotando implacable entre sillas vacías.

En el silencio administrativo de las plazas desiertas resonará, me temo, el mugido del animal herido como una señal de desvalimiento, no de orgullo. Y aunque sean miles los que sigan cada pase a través de la retransmisión televisiva, no querrá el matador dirigir su desplante al ojo yerto de la cámara cuando sienta que su mano izquierda, lenta y desmayada, ha callado a la fiera y a quienes lo criticaban.

O quizás perciba que la liturgia se purifica; que cada movimiento desarropado, lejano, irreal, muestra la vida y la muerte con su verdadero rostro, sin maquillaje de triunfo o de fracaso.

Algunos creyentes afirman que nada les ha sobrecogido tanto como la imagen del Papa celebrando los Oficios del Jueves Santo en una Plaza de San Pedro desalojada y azotada por la tormenta.

Estoy seguro de que Dominguín, en semejante trance, cruzado el círculo de cal y clavándose en el albero, habría gritado al realizador: “¡Apagad esos trastos, hostias!”.

Y habría citado al toro.

Ya sea con público o en la intimidad, espero que las corridas de toros vuelvan cuanto antes. El canal televisivo que detenta los derechos de la fiesta (al que no se le vino a los cuernos programar un ciclo de películas. Un mano a mano de Ladislao Vajda hubiera bastado para que en la pantalla florecieran los pañuelos: Tarde de toros y Mi tío Jacinto) ha suplido las ferias clausuradas con la reiterada emisión de antiguos festejos, faenas de aliño ajenas a la variedad. Ya lo hizo notar mi hija Julieta hace unos días con esta larga cambiada:

″¿Cómo no va a flojear de remos el pobre animal, si es la octava vez que lo torean en dos semanas?”.