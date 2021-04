Sillones, poder y vergüenza

Luis Roca / GTres El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , se dirige al presidente del PP, Pablo Casado , en el Congreso.

Una pandemia global sin precedentes y lo que ha sido su gestión (o, mejor dicho, lo que debería haber sido), Filomena, cuatro elecciones generales desde diciembre 2015 y otros varios asuntos más (la Corona, Corinna, Sánchez y el Falcón, Galapagar y el marqués del pueblo llano, los adoquines de Rivera, la Gürtel y los papeles de Bárcenas, los ERE de Andalucía, el máster de Casado, las subvenciones de Abascal, Villarejo y compañía). Son cosas que dan para mucho. Como mínimo para darle al coco. Para empezar, dan para reflexionar sobre lo que nos rodea. Y, para terminar, dan para reflexionar sobre quiénes pretenden gobernarnos. Después de todo lo que hemos vivido hasta el momento hay una cosa que tengo clara: la actual clase política española no se merece a España y muchísimo menos a los españoles. En realidad, lo he pensado siempre, pero ahora tengo pruebas y no tengo la más mínima duda. La culpa de que estén ahí, tan cómodos como se les ve, quizás sea de la estructura del propio sistema o incluso de la desconfiguración de esa estructura —que ya no funciona porque está desfasada—, pero la cuestión es que ellos están ahí y no deberían. Han incendiado el edificio y, por si fuera poco, nos hemos permitido el lujo de darles los extintores para que fueran ellos mismos quienes apagasen el fuego.

La actual clase política española no se merece a España y muchísimo menos a los españoles

El relato menos esperanzador de la historia es que lo hicimos sin caer en la cuenta de que casi todos son unos pirómanos existenciales. El Congreso de los Diputados es un parque temático y la imagen del exterior ardiendo ilumina las vistas de nuestra clase política, que, impasible, lo contempla todo desde su exclusiva noria de la diversión. Es el gusto compartido por la destrucción ajena: el sufrimiento de unos es la alegría de los otros y viceversa. El problema de todo este asunto es que los rehenes y las principales víctimas de esa contienda son los ciudadanos que votaron a unos y a otros para que precisamente apagasen los fuegos que ya estaban encendidos. Las Cortes Generales de este país —porque, por desgracia, el Senado tampoco se salva— son las antípodas de los 300 espartanos liderados por Leónidas. Los segundos se unieron para proteger a Grecia, los primeros han hecho lo propio para intentar hundir a España. Unos son expertos en el arte del voceo —categoría peso pluma—, otros dominan el arte del insulto y otros tantos no saben ni a lo que están porque aún creen que su paso por la política es una exhibición en el confesionario de GH (“porque todo es súper, tía…”). Todos ellos metidos en el jaleo particular pero ninguno preocupándose por España. Y es curioso porque juraría que estaban ahí para eso, pero no. Mucha bandera española de unos y mucho progresismo social de otros, pero son todos iguales: los problemas de la gente no son sus problemas, ni les importan, porque a ellos solo les preocupa el terciopelo de su sillón. Esa es su única obsesión: sentarse en su butaca y aferrarse a ella con la última versión del Candy Crush descargada. Tienen tantos principios como finales, y de eso no se salva ni uno (o tan pocos que no son casi ni uno). Es evidente que tenemos un problema porque ni siquiera estamos sabiendo aprovecharnos de lo malo. Los políticos de este país podrían ser protagonistas —todos principales— de una temporada interminable de Grouñidos en el desierto de los hermanos Nieto. Porque yo digo: puestos a sufrirlos, habría que ver la forma de rentabilizar tanta torpeza. Qué mínimo, vaya. Sin ninguna duda, nuestros políticos son la versión mejorada de Groucho Marx: tienen la carta de degustación con la mayor oferta de principios del mundo. A gusto del consumidor: donde pone “sí” quieren decir “tal vez” y donde pone “no” quieren decir “no lo sé”. Un revuelto de tripas para un vegetariano. Pase lo que pase, ellos siempre ganan. Le pese a quien le pese, España siempre pierde.

La foto de nuestra política no es el retrato de una partida de ajedrez, sino más bien un dramático circo sin guion