Esta médica de familia silencia en un minuto 'LaSexta Noche' con su reflexión sobre la Atención Primaria

El programa LaSexta Noche, presentado por Iñaki López, abordó al principio de su emisión de este sábado la situación de la pandemia de coronavirus en España y la posibilidad temprana de la llegada de una vacuna.

Días después de que el Gobierno presentase su plan de vacunación para la primera mitad del 2021, los expertos trataron el asunto y se mostraron prudentes respecto al optimismo que pueda haber provocado tanta buena noticia sobre las vacunas.

De hecho, una de las invitadas, Silvia Durán, coordinadora de delegados de AMYTS y médica de familia, dejó una contundente reflexión sobre el proceso de vacunación, para el que el Gobierno anunció 13.000 puntos para llevarla a cabo.

″¿Quién va a llevar el control de las personas que se han vacunado?”, planteó Iñaki López a Durán, “porque estoy viendo datos como que por ejemplo va a haber una especie de tarjeta médica donde va a haber todos los datos”. “Si vosotros vais a vacunar, si además esto os pilla haciendo el rastreo, más haciendo otras cosas propias de lo que viene siendo el mundo no Covid, y además tenéis que controlar a los vacunados. Esto, ¿cómo...?”, inquirió el presentador.

“Lo has entendido”, contestó Durán.

“No vas a poder venir aquí el sábado”, bromeó López. Pero Durán estaba más preocupada que otra cosa:

“No es eso. Lo que no vamos a poder es dar la atención sanitaria a la gente que se está muriendo, no por Covid, sino por toda la prevalencia de la enfermedad que estaba siendo atendida antes en Atención Primaria. Como por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares que se ha multiplicado la mortalidad por siete desde el Covid. Y no por el Covid, sino porque realmente no lelgamos a todo. Porque estamos haciendo de, ¿qué has dicho? Rastreadores, llamamos, secretarias. Absolutamente todo menos para lo que hemos estudiado más de diez años, que es Medicina. Y además valorando sanos: contactos estrechos y tal.

Y ahora viene la vacunación, que es lo más interesante. Han dicho 13.000 puntos de vacunación, que curiosamente coincide con 13.000 centros de salud que hay en España. Pero no vamos a tener esos refuerzos para poder poner la vacunación. Así que absolutamente todo el personal que está cansado se va a dedicar a vacunar. ¿Y el resto de la gente? ¿Y la gente que está enferma? ¿Y la gente que está muriendo por infartos? Que se ha multiplicado la mortalidad por dos por infartos de miocardio en casa, extrahospitalario, porque no llegan al hospital, porque no llegan al centro de salud, porque no son atendidos. Imaginaos, es que el Covid no sólo es el Covid. Hay muchísimas otras patologías que llevábamos en Atención Primaria y que seguimos llevando. Por eso estamos viendo a 80 personas al día. Pero no con el tiempo que necesitamos para llevarlas”.