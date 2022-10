Maroto explota en directo ante Silvia Intxaurrondo: "¡Que se lo he contestado!”

La respuesta no ha satisfecho a Silvia Intxaurrondo, que ha insistido: “Yo le pregunto en concreto por su opinión sobre la subvención al precio de los combustibles, no la de los alimentos, la de los combustibles. ¿La mantiene o la elimina?”.

En ese momento, Maroto se ha mostrado molesto: ”¡Pero que ya se lo he contestado señora Intxaurrondo, no hace falta preguntármelo varias veces!”. Pero la presentadora se ha mostrado firme: “No, no me lo ha contestado. No me lo ha contestado, señor Maroto”.