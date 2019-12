Silvia Jato desvela el importante cambio que se inventó en 'Pasapalabra': Christian Gálvez lo hizo suyo

Silvia Jato, mítica presentadora de Antena 3, ha estado este viernes en Zapeando, el programa que presenta Dani Mateo en laSexta.

La comunicadora fue la primera presentadora del concurso Pasapalabra, que después pasó a Telecinco y de ahí a la extinción.

“Empecé con 19 años en la tele”, ha empezado diciendo la televisiva en el programa de laSexta. Aprovechando la nostalgia por el concurso, Jato ha desvelado el importante cambio que ella se inventó en Pasapalabra. Algo que Christian Gálvez siguió haciendo en Telecinco años después.

La presentadora ha contado que la idea de hablar muy rápido en el rosco fue una invención suya que “no estaba en el formato”. “Voy a empezar a cobrar derechos”, ha añadido.

Todo ocurrió en un programa en el que a un concursante le quedaban nueve palabras para ganar el bote y ocho segundos. Jato ha recordado que en esa época Carlos Sobera presentaba en Telecinco, el también mítico, Quién quiere ser millonario y que el concurso tenía sus propias frases hechas, algo que le daba una seña de identidad.

En ese momento, vio que el concursante se sabía todas las palabras y trató de leer todas las preguntas rápido. “Era un formato lento”, ha asegurado.

“Me quité el pinganillo. Importante, porque hay dirección, y digo ‘este me va a matar’ y dije ‘a tomar viento’, aquí damos el bote. Con la A, con la B, con la C... Y todos ‘uhhhh’, volví a ponerme el pinganillo y me dijo mi director ‘la hostia Jato’”, ha asegurado.

Y así es como nació una se las señas de identidad de Pasapalabra.