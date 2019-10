Silvia Jato, la 'mamá' de 'Pasapalabra', se pronuncia sobre la prohibición de emitir el concurso

El Tribunal Supremo prohibió el pasado martes la emisión del concurso de Telecinco Pasapalabra. El Más Alto Tribunal falló confirmando la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y rechazando el recurso de casación de Mediaset, en relación al litigio que mantenía con la productora británica ITV por los derechos de emisión.

Hasta última hora de este jueves, su presentador, Christian Gálvez, no había mostrado su opinión en sus redes sociales. El rostro del concurso ha roto el silencio con un tuit en el que ha agradecido el apoyo y ha colgado la significativa canción Patience (Paciencia), de Guns N Roses.

Silvia Jato, la considerada por muchos y ella misma como la mamá de Pasapalabra ha valorado para Jaleos El Español lo que ha supuesto esta noticia, que ha cambiado por completo el final de la parrilla televisiva de Telecinco.

Jato ha confesado que no estaba muy enterada del problema, pero ha reconocido que su eliminación es algo negativo.

“Como pionera y como la mamá que soy, porque de ese programa siempre seré la mamá, me duele esta situación. Surgimos en el 2000 con muchísimas ganas, es el programa familiar por excelencia de este país y duele ver que ha pasado esto. No te lo puedes ni imaginar lo que me duele”, ha afirmado.

La que fuera presentadora desde 2000 hasta 2005 se ha mostrado convencida de que llegarán a un acuerdo y volverá a emitirse. “No he podido hablar con Christian porque no tenía ni idea, pero le deseo lo mejor. Creo que la sangre no tiene que llegar al río, se solucionará y la gente fiel al programa volverá a disfrutar del concurso”, ha concluido Jato.