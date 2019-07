Silvia Laplana, mujer de El Tiempo de RTVE, confiesa lo ocurrido en su infancia por su apellido

Silvia Laplana, una de las meteorólogas de RTVE, ha sido entrevistada por el diario El País. En ella, la trabajadora de la cadena pública ha confesado que su apellido hizo que lo pasara mal durante su infancia en el colegio.

Laplana ha sido muy sincera: “Además, tardé en desarrollar, hasta los 16 años no tuve pecho me llovían puyas. Lo pasé mal”. Pero como ha afirmado, esos son tiempos pasados y ahora ella es la primera en reírse.

La meteoróloga también ha repasado las palabras de Mónica López, su jefa. Esta denunció en Twitter el pasado mes de abril que estaba harta de que cualquiera la pudiera agredir y se hizo una pregunta: ”¿Qué tendrá que ver el trasero tan pronunciado que tengo, mis muslos muy gruesos y muy feos con la calidad de la información que transmito?”.

“Es que aún hay mucho machismo en el estereotipo de chica del tiempo”, ha valorado Laplana. También ha querido concretar todavía más.

“El machismo, en general, es asqueroso y en nuestro caso también. Parece que siempre tenemos que ir monas, divinas, apretaditas. No, perdona, yo estoy aquí por mis conocimientos y mi capacidad de comunicación. No soy modelo, soy meteoróloga”, ha explicado.

Laplana, que ha reconocido que su temperatura ideal es de unos 25 grados, ha asegurado que cuando vio su tuit de “infierno is coming” en The Guardian se quedó a cuadros. “Me llevé una sorpresa del copón, pero me gustó que sirviera para concienciar a la gente de lo que nos esperaba”, ha sentenciado.