Simon señala lo que podría pasar tras dejar las mascarillas en exteriores: "Espero que no suceda"

Fernando Simón ha comparecido este lunes en rueda de prensa junto con la secretaria de Estado, Silvia Calzón, para dar a conocer la situación de la pandemia en España.

Durante la comparecencia, las preguntas de los periodistas a los dos expertos han ido enfocadas a las mascarillas. Pedro Sánchez anunció hace unos días que el próximo 26 de junio dejaría de ser obligatorio su uso en exteriores.

Esta nueva medida deja dudas que Simón ha intentado resolver. Por ejemplo: ¿Si un territorio tiene un repunte de casos puede obligar a los ciudadanos de eses lugar concreto a llevar mascarillas obligatoriamente o sólo lo podrá recomendar?

El director del CCAES ha señalado que esto “puede llegar a pasar”: “Yo creo que no pasará pero puede llegar a pasar. Posible es prácticamente todo. Lo que sí que tiene que quedar muy claro es que las medidas que se están tomando ahora y que se han tomado durante toda la epidemia para controlar o para favorecer una normalización de la vida no son medidas que se tengan que marcar a fuego como estables y permanentes. Dependen siempre de la situación epidemiológica y de la evolución de la epidemia”.

El experto ha remarcado que si esa previsión optimista de la pandemia cambia en las próximas semanas “por supuesto que tendríamos que valorar medidas controlar esa transmisión” y entre esas medidas podría estar la de la volver a la obligatoriedad de las mascarillas.

“Esperemos que no suceda. Creemos que no va a suceder. Los datos indican que es muy probable que no suceda pero no se puede excluir al 100% y, por lo tanto, la opción de volver a usar cualquier medida de control de la transmisión que sea necesaria tiene que estar siempre sobre la mesa”, ha finalizado.