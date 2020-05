Simón dice que no teme que la Justicia le investigue por los informes que autorizaron el 8-M

El director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado este lunes que no teme que la Justicia le investigue por los informes que autorizaron las marchas feministas el pasado 8 de marzo. Simón ha recalcado, además, que el efecto que ha podido tener en la evolución de la epidemia “ha sido muy marginal”.

El responsable científico del control de la pandemia en España ha aclarado que no tiene miedo: “No tengo ningún temor a que se me investigue o no se me investigue. Sí que han comentado que alguien ha interpuesto una querella. Y bueno, pues se dará la información que se tenga que dar y el juez actuará como tenga que actuar”.

El delegado del Gobierno en Madrid, Jose Manuel Franco, ha sido citado este lunes para declarar, el próximo 5 de junio, como imputado por permitir concentraciones multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma, entre ellas la marcha del 8-M.

Sobre la incidencia de la manifestación, Simón ha comentado que su equipo ha analizados los datos desde que estalló la crisis sanitaria y no ha encontrado una incidencia importante de las manifestaciones, como ha venido reiterando. “En cuanto a Madrid, la verdad es que hemos revisado los datos mil veces. Porque, de hecho, en aquel momento era importante hacerlo y posteriormente era importante verificar si había habido algún efecto o no y claramente el 8-M si ha tenido algún efecto en la evolución de la epidemia ha sido muy marginal.

El jefe del CCAES, preguntado por El Confidencial y por okdiario, ha pasado página: “No creo que tengamos que insistir mucho en este tema. Y menos cuando los días alrededor del 8-M y las semanas previas hubo muchísimos de esos eventos que pudieron significar lo mismo”, ha zanjado.

Este lunes el Ministerio de Sanidad ha actualizado su balance y ha revisado a la baja las cifras totales de víctimas por la covid-19 desde las 28.752 previas a 26.834. Esta “variación” ha obligado a también a Simón a dar una extensa explicación en su rueda de prensa. “Estamos corrigiendo series, validando datos, eliminando duplicados, eliminando personas que estaban puestas como casos de coronavirus y luego las comunidades se han dado cuenta que eran casos probables, pero no confirmados y debían ponerse en otro paquete...”, ha explicado.