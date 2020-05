Simón replica por primera vez a Vox y les deja claras sus intenciones

Fernado Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha respondido por primera vez a los miembros de Vox que piden su dimisión y ha dejado claro que no se va a ir.

Preguntado al respecto por una periodista este jueves, el experto ha advertido que no ve los debates del Congreso “y menos en este periodo” porque no tiene tiempo para ello.

“En todo caso, lo que no voy a hacer en ningún momento es dejar de hacer mi trabajo con todo el esfuerzo que pueda. Si se considera que que debo dejarlo y alguien tiene que tomar la decisión de poner a otra persona en mi lugar, yo obviamente asumiré la orden que se me dé y me echaré a un lado”, ha explicado.

“Pero lo que desde luego no voy a hacer es abandonar el barco. Yo voy a hacer un esfuerzo por cumplir con mi trabajo lo mejor que pueda, por garantizar que los equipos que dependan de mí están lo mejor dirigidos que yo sepa y poco más puedo decir”, ha continuado antes de subrayar que no es una cuestión de abandonar “para evitar ataques” o “riesgos de la sobrexposición” que ha podido tener.

Simón ha insistido en que, en su opinión, no debe dejar las cosas a la mitad. Mientras, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha elogiado a Simón y se ha mostrado orgulloso de contar con él.

Illa le ha calificado de “ejemplar” y ha asegurado que el conjunto de profesionales sanitarios también lo han demostrado así.