Simón sorprende al revelar su truco para llevar la pandemia: "No lo tiene ninguna otra persona"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, se ha pasado por el programa de Aragón TV Aquí y ahora con motivo del Día de Aragón.

El portavoz sanitario, que ha confesado que nunca va a dejar de sentirse aragonés porque tiene ese sentimiento, ha bromeado sobre el que es uno de sus trucos para sobrellevar la pandemia.

“Tengo un truco que no tiene ninguna otra persona que se ha enfrentado a esto: soy maño, somos cabezotas y si hay que estar, se está. No hay mucho más”, ha comentado el portavoz sanitario. “Ser cabezota parece que no, pero es una cualidad que me ha ayudado mucho durante la pandemia”, ha añadido.