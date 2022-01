Sin acuerdos, con rearme: así está Ucrania mientras la diplomacia exprime sus últimas bazas

Para ser “imaginaria”, como afirma Rusia, la invasión de Ucrania no deja de acaparar titulares. La posibilidad de un conflicto armado en Europa -nunca tan cercana en los 30 años que hace que desapareció la URSS- sigue inquietando, aunque hemos entrado en un compás de espera que nadie sabe cuántos días pueden durar. Una guardia que viene acompañada de acción: movimientos militares que no se detienen, más amenazas verbales, silencios que valen más que las palabras y diplomacia, esa que intenta exprimir sus últimas bazas para que la salida a este conflicto no sea violenta. Esperar y confiar, en palabras del Conde de Montecristo.

En este momento, las posturas entre Rusia y EEUU, que forma bloque junto a la OTAN y la Unión Europea (con matices) son muy distantes. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y su homólogo ruso, Sergei Lavrov, se vieron la semana pasada y se cruzaron documentos esenciales para desescalar, si no resolver, la crisis. Fue el viernes. A día de hoy no ha habido respuesta de ningún tipo, pese a que se prometió una escrita, formal.

Queda así en el limbo un pronunciamiento firme por parte de Washington sobre la lista de demandas que Moscú emitió a la alianza militar el pasado 17 de diciembre, un documento en el Kremlin exige, principalmente, que los militares extranjeros abandonen Europa del Este (Bulgaria y Rumanía, en concreto) y se garantice que Ucrania no se uniría nunca a la organización de defensa transatlántica. EEUU ya defendió en dicha reunión la libertad y soberanía de los países para decidir adherirse a la Alianza, pero no dio el portazo, cuando antes el presidente de EEUU, Joe Biden, había tildado de “intolerables” esas exigencias.

“Decir sí a lo que pide Rusia es alterar la naturaleza de la OTAN, desde su reglamento y su funcionamiento a sus principios fundacionales. No se puede decir qué debe hacer un país soberano, íntegro. Nadie dicta la política de otro estado. No son los tiempos de los satélites soviéticos. No se puede contentar a Rusia en ese punto, por lo que quedan debates intermedios: armamento, distribución, calendarios, maniobras”, explica una fuente española del Cuartel General de la OTAN en Bruselas. Moscú ya ha dicho que eso es el chocolate del loro, que no aceptará migajas, pero “todo es una negociación, un tira y afloja, con cesiones mixtas”, añade.

Blinken y Lavrov se han emplazado a nuevos contactos la semana que viene, en un intento de retrasar cualquier acción violenta y la Casa Blanca ha indicado que no descarta un encuentro entre el presidente estadounidense, Biden, y el ruso, Vladimir Putin, si puede ayudar a rebajar la tensión entre los dos países. El problema es que el ruso ha estirado tanto la cuerda, mandando más de 100.000 efectivos a su frontera con Ucrania que, a estas alturas, no vale sólo con una llamada de teléfono entre dos líderes. Es la gran incógnita: qué quiere Putin, con cuánta fiereza lo quiera, qué consecuencias asumirá para lograrlo. No hay analista que lo sepa.

Y el tono, en la espera, no mejora: “En su etapa actual las negociaciones han concluido. Antes de entender cómo vamos a continuar hay que recibir el texto (de las respuestas), que esperamos esta semana”, ha dicho el portavoz de la Presidencia de Rusia, Dmitri Peskov.

Pese a la distancia y las líneas rojas, este miércoles se presenta una interesante oportunidad de pulsar los ánimos. Será en París, en el encuentro auspiciado por el presidente francés, Emmanuel Macron, del llamado formato de Normandía, una cita a cuatro en el que están representadas, además de Francia, Alemania, Ucrania y Rusia. Esto es: el liberal va a sentar en la misma mesa a los dos adversarios.

Su plan es tratar de desatascar el proceso de paz para el Donbás, donde se enfrentan desde 2014 el Ejército ucraniano y los separatistas prorrusos, apoyados por Moscú. Una guerra abierta en la que se enmarcaría la nueva ofensiva supuestamente por venir. Arreglando lo que ya está roto se pueden evitar otros jirones, piensan en El Eliseo. En días de todo o nada, cualquier atisbo de esperanza es bienvenido.