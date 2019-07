El bloqueo político a ritmo de Rosalía

España huele a crema solar ya y sabe a tinto de verano. Por los altavoces suenan a toda potencia la rumba en catalánMillonària y el neoreguetón Con altura, de Rosalía. Fucking money, man. A sus pies el Mad Cool esta noche. Los pueblos se preparan para las verbenas de la Virgen del Carmen. Y el cuarto encierro en Pamplona ha sido vertiginoso y ordenado…

Y, mientras, nada de orden en nuestra política. Bloqueo es la palabra de moda. Los representantes no han hecho todavía los deberes después de que los españoles haya ido hasta cuatro veces a las urnas. Titulares tras titulares y sin soluciones durante estas horas: pleno fallido en Madrid, en Murcia hablan de seguir hablando, el CIS confunde a todos los periodistas, una carta de los socialistas ahora contra el “no es no”. No falta de nada. Malamente.

Todo esto tras el resacón de la ronda de consultas de este martes, cuando Pedro Sánchez y Pablo Iglesias fracasaron en su intento de pactar la investidura a dos semanas del Pleno. Uno quiere ser vicepresidente, el otro amenaza con elecciones. Sus equipos niegan cada versión. Lucha por el relato: el juego del verano para los spin doctors.

Llamadas de teléfono... y cartas que duelen

Suena el teléfono. Hola, Adriana; Hola, Irene. Las portavoces parlamentarias se han llamado este miércoles, pero no han concretado una reunión como habían anunciado en entrevistas en la radio por la mañana. El resultado, según fuentes socialistas, es que las posiciones de ambas formaciones siguen igual que ayer. Pero las dos dirigentes se han emplazado a seguir dialogando y a tener una vía abierta de comunicación.

“Pienso en tu mirá, tu mirá clavá, una bala en el pecho. Pienso en tu mirá, pienso en tu mirá…” Los socialistas meten presión por todos lados para lograr la investidura en la semana del 22 de julio. Desde la dirección que llegó al poder de Ferraz con el “no es no” como bandera ha salido la idea ahora de mandar al PP una carta pidiendo una abstención patriótica: la firman los parlamentarios que en su día, y por orden de la gestora, se abstuvieron ante Mariano Rajoy. El hoy presidente en funciones, Pedro Sánchez, dejó su acta precisamente para no hacer eso.

Una carta que ha revolucionado a muchos de los susanistas y perdedores de las primarias. En la misiva piden la abstención sin condiciones como un gesto difícil pero “honorable”. ”Eso que hicimos nosotros es un activo del PSOE, de todo el PSOE. Por eso os podemos decir legítimamente que ahora es el momento de la reciprocidad”, reza el texto. La contestación de los populares: una broma de mal gusto.

El CIS y su ‘Aute Cuture’

Y en este particular concierto de Rosalía on the block uno de los escenarios festivaleros ha sido el número ocho de la madrileña calle de Montalbán. Geolocalización: la sede del CIS. Allí se tatareaba: “Di mi nombre cuando no haya nadie cerca, que las cosas que me dices no salgan por esa puerta, que aunque el cabello se rompa, haré de que estoy atá...”

El barómetro poselectoral llevaba pregunta sorpresa, una sobre las preferencias del futuro Gobierno por parte de los españoles. Con una redacción liosa y abierta ha creado la confusión. La opción más votada es la de un Ejecutivo socialista con apoyos puntuales... pero es que al Centro de Investigaciones Sociológicas le ha dado por dividir las opciones con ministros de Podemos y sumándolas superan a la primera respuesta. Un 26,4 frente a un 20,2.

Una encuesta que además nos deja respuestas que deberían estudiar los políticos con tentaciones de ir a otros comicios. “Tra, tra”, ahí van algunas: dos de cada tres votantes de Cs apoyaría un Ejecutivo del PSOE con su partido, un 84,1% de los españoles dice que repetiría su voto en una nueva cita electoral y el 74,8% confiesa que la situación de Cataluña no influyó para nada en su papeleta.