Sin complejos

Tampoco muestra complejos en sus intenciones respecto a la educación, al crear una Dirección General de Educación Concertada, la cual, suponemos, tiene como objetivo desviar hacia ella fondos de la pública para así degradarla aun más, y seguir ahondando la brecha de segregación educativa en la región más rica del país, pero la tercera más segregada a nivel europeo después de Hungría, y que crece tres veces más que la media del resto de comunidades autónomas.

Un Gobierno que ha comenzado al más puro estilo “PP”, sin dar explicaciones de nada, porque el asunto de AvalMadrid no es un escándalo más sino la constatación evidente de la manera en que el Partido Popular patrimonializa lo público en su propio beneficio cuando gobierna; no sólo en beneficio del partido, como ocurre en los casos de financiación ilegal, sino también en el beneficio particular de muchos de sus dirigentes: dinero público que va directamente a su bolsillo privado. Y si no que se lo digan a Ayuso y al piso que le hemos regalado todos los madrileños y madrileñas.

La presidenta ha entregado la dirección de AvalMadrid a una persona de Ciudadanos que ahora, cumpliendo con su deber, debería exigirle que devuelva el piso por el que no ha pagado y que salde así su deuda con la ciudadanía. No parece que Ciudadanos, un partido que se autonombraba regenerador de la política institucional, vaya a cumplir ahora otro papel que el de cómplice del Partido Popular y que el señor Aguado vaya a ser otra cosa que un fiel escudero de Díaz Ayuso, más aun de lo que lo fue de Cristina Cifuentes.

Y en vez de dar explicaciones de su comportamiento, Díaz Ayuso insiste en devaluar el feminismo haciéndose la víctima de una especie de complot machista contra ella. Simple y llanamente por exigirle responsabilidades políticas de su comportamiento.

Es curioso que la misma presidenta que no ve discriminación en nada, apele a la igualdad cuando se ve compelida a dar explicaciones políticas por comportamientos, como poco, presuntamente delictivos. Las feministas le exigimos que deje de utilizar el feminismo para su propio interés, y que recuerde que ser feminista es defender una práctica política democrática y unas políticas públicas que garanticen la igualdad y los derechos de las mujeres. Lo contrario a lo que lleva tanto tiempo aportando su tiempo.