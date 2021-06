Sin incidentes en las primeras horas tras el fin del uso obligatorio de la mascarilla

Los españoles se han levantado este sábado sin la obligación de usar la mascarilla en espacios abiertos, una esperada medida de alivio de las restricciones por el coronavirus que, al menos en las primeras horas, no ha ido acompañada de incidentes destacables.



Madrid, Barcelona y Valencia no han registrado sucesos relacionados con la retirada de las mascarillas que, no obstante, deberán tenerse a mano por si es necesaria su utilización, según la norma aprobada esta semana.