Amanecer con sequía de metales en Tokio

Naomi Baker via Getty Images El palista español Saúl Craviotto

La mañana prometía para los atletas españoles, que tenían la posibilidad de morder hasta seis metales durante la madrugada en el país. No ha sido así y la sequía ha predominado en las disciplinas sobre el agua. Al menos los deportistas han demostrado calidad y han dejado asentados los pasos de un prometedor futuro con diplomas olímpicos y grandes sensaciones.

Eso sí, la gran alegría nos la llevamos el pase a la final de kata de la karateka Sandra Sánchez. La talaverana ha asegurado la duodécima medalla española y peleará por el oro a las 12.50 horas.

Nuestras mejores opciones las hemos perdido en el piragüismo, con las claras bazas de Saúl Craviotto y Carlos Arévalo no han logrado el metal tras finalizar séptimo y quinto, respectivamente, en la final del K1 200. No obstante, Craviotto ya ha avisado de que esto no termina aquí. “Mi objetivo es el K4, aquí venía a optar a meterme a la final”, ha asegurado.

Un destino similar ha seguido Antía Jácome. La gallega ha terminado quinta en la final de C1 200 metros. La palista española Isabel Contreras no pudo acceder a la final del K1 500 metros del piragüismo de los Juegos Olímpicos de Tokio después de no superar este jueves su semifinal.

La ceutí buscaba acompañar a Saúl Craviotto y Carlos Arévalo, finalistas en K1 200, y a Antía Jacome, en C1 200, pero sólo pudo ser sexta en la primera de las dos semifinales y deberá disputar la Final C.