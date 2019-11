Sin pensión de viudedad por cobrar más que su difunto marido

Esta es una historia de pérdida y de conquista. La de una mujer a la que, cuando la muerte le explota en la cara, se levanta y pelea. Por ella y por los demás. Se llama Silvia Oñate (Alicante, 1971) y esta semana ha comparecido ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en Bruselas, para reclamar que España garantice la igualdad de trato entre las parejas de hecho y las casadas en el acceso a la pensión de viudedad, porque ahora no la hay.

Aunque resulte difícil de creer, cuando fallece uno de los miembros de una pareja de hecho, si el que sobrevive ha ganado en el último año “aunque sea un céntimo más” que el que fallece, no tiene derecho a pensión de viudedad. Si la pareja está casada, no hay problema, el derecho es reconocido sin preguntar condiciones ni revisar ingresos. Por eso Oñate reclama la derogación con carácter retroactivo del artículo 221 de la Ley General de Seguridad Social, que desde 2008 “genera huérfanos de segunda categoría” y “discrimina ferozmente” a las 1.800 familias españolas afectadas por la norma. Hay 1,7 millones de parejas de hecho en nuestro país que son “potenciales sufridoras” de este desaguisado. Porque nadie sabe nunca cuándo “el azar” te puede dar la vuelva a la vida.

En el caso de Oñate, le llegó un día de 2017. Su marido, el médico Jesús Herraiz, con quien convivía desde hacía más de 20 años y con quien tenía dos hijos en común, falleció por muerte súbita. “Lo despedimos por la mañana, le dimos un besito, porque los niños se iban al colegio y yo al trabajo, y al mediodía me enteré de que no había podido ir a recoger al pequeño al colegio, porque ya no estaba… Salió a dar un paseo por el campo [en Castilleja de Guzmán, Sevilla, su pueblo] y sufrió una muerte súbita. A mí me llamó la Guardia Civil, me personé en el cuartel y ya me contaron lo que pasaba, me dieron sus pertenencias y me tuve que volver a mi casa a contárselo a mis hijos. Esa imagen de la carita de mis hijos tras contarles la noticia no se me va a olvidar en la vida”, relata en una pausa en su actividad de estos días en la capital europea.

Pese al “shock” y al “dolor inexplicable”, tuvo una cosa clara: el bienestar y el futuro de esos críos ahora era sólo cosa de ella y por eso apostó por vivir el trance “con fuerza, con la cabeza en otra dimensión pero el corazón con ellos”, para intentar salir adelante. Al mazazo de darse cuenta de que estaba sola para cuidarlos se sumó de inmediato el inicio de una “tortura burocrática” para arreglar el papeleo que conlleva una vida rota. “No es que te pidan un papel ni dos, es que te atiborran a escritos, tienes que ir a Correos, te llega el certificado, muchos documentos que una casi no entiende, porque son confusos, redactados en un lenguaje complejo…”, recuerda.

En mitad de la tormenta, esta periodista de formación -que ha sido diputada socialista en el Congreso y directora del Instituto de la Mujer, entre otras cosas- se acuerda ahora de lo afortunada que se sentía por tener “comprensión lectora media y un carnet de conducir”, porque el ajetreo de viajes, ventanillas y dudas, poco sensible en la mayoría de ocasiones, se hacía complicado para quien no tuviese la formación, los recursos y el círculo necesario para sobrellevarlo. “Puede que vivas en un pueblo lejano o que seas anciana o que no tengas nadie cerca a quien preguntar por una gestión de bancos”, denuncia.

Al final, completó todo el proceso y llegaron las respuestas: la Administración le condecía la pensión de orfandad a sus hijos, pero a ella le negaba la viudedad. Desconcertada, empezó a buscar razones y las encontró en ese artículo 221 que ahora trata de reformar y que dice que sí, que las parejas de hecho registradas oficialmente, con tiempo de convivencia reconocido y con hijos en común, tienen derecho a la prestación por viudedad. “Lo que pasa es que lo perdemos si en el año en curso de la muerte el cónyuge que queda vivo ha ganado un céntimo de euro más. Ese es mi caso”, puntualiza. En ese año, Oñate era directora general de Comercio en la Consejería de Empleo andaluza, un cargo que perdería pocos meses más tarde.

Así que se vio sin cobrar ni un duro y con sus hijos con prestaciones básicas, la media española de la orfandad está en entre 200 y 300 euros, un dinero temporal que debe ser “para el presente inmediato y para el futuro de los críos, no para pagar malamente la luz, el agua o la hipoteca”, que es donde acaban los euros si no hay más ingresos.