Sin precedentes: aprendiendo de lo inédito en presidenciales de los Estados Unidos

Más tarde, Haper Reed, el CTO de la segunda campaña de Obama (2012) y experto en Biga Data, creador del Proyecto Narwhal, introdujo la gran innovación de aprender a escuchar a las audiencias y capturar sus datos de forma voluntaria, para llegar a ellos de manera totalmente personalizada. Algo que no se había hecho antes en ningún ámbito de la comunicación, al menos no de una manera sistematizada y estratégica como esta campaña.

Pero además encendió el debate sobre la Inteligencia Artificial y la manipulación de las audiencias en la escena política, como en otros ámbitos de la sociedad. Podemos decir entonces, que el reciente boicot de muchas compañías, interrumpiendo su pauta en las redes sociales (algo inédito, sin precedentes) es un indicador real de involucramiento y presión (pública) del sector privado en los puntos grises de la agenda política, que se venían discutiendo de manera intermitente hasta que emerger con fuerza por los efectos disruptivos de la pandemia.

¿Tendrán las magnitudes e infraestructuras digitales de los candidatos la misma influencia hoy? Donald Trump tiene alrededor de 28 millones de seguidores en Facebook versus a unos 2 millones de Joe Biden. Un tuit de Trump, con unos 82 millones de followers frente a 6,6 de Biden suele cambiar la agenda mediática del día. Si bien Biden está arriba en las encuestas, ya se especula sobre el impacto que la ventaja que Trump tiene en las redes. Sin embargo, esa misma aceleración digital está impulsando movimientos sociales como #BlackLivesMatter, donde hoy muchas marcas participan apoyando las demandas de los ciudadanos. Es decir, bien un movimiento puede traerse abajo todo un capital digital construido, ya sea político como de marca. Es ese mismo activismo digital que “Obama descubrió”, y que ahora opera en todos las direcciones y que ha evolucionado.

El contexto actual de pandemia, con seguridad, hará que tanto republicanos como demócratas tengan que adoptar nuevas estrategias. La aceleración digital tendrá peso en una mayor inversión de recursos en canales digitales, pero ya está visto que no es solo cuestión de dinero, y hoy entran en la batalla hasta la agenda geopolítica del mundo de las corporaciones o el manejo de la data. Mucho más que eso, hoy lo que parece estar en juego es el rol de las corporaciones en la economía y su impacto sobre la democracia.

La presencia inédita de la primer red social global no estadounidense TikTok, (con sus anunciados, aunque no confirmados, nuevos socios Oracle y Walmart) con más de 100 millones de usuarios en este país, auto-declarada como sin publicidad política y con mecanismos propios de control de contenidos “falsos” y premios a los “relevantes”, abre el juego a un espacio desconocido, que aún no sabemos qué impacto tendrá en estas elecciones: ya se registra, al menos, un primer evento de orden político, con el bloqueo a un meeting de Trump en Oklahoma, donde cientos de miles de usuarios de la red se inscribieron digitalmente a sabiendas de que no iban a asistir, parodiando este hecho en la plataforma.