Ana Pastor ha querido insistir en la cuestión recordando que “las elecciones llegarán” y que Más País deberá decidir si acuden a los comicios en una plataforma con Díaz o no.

“Cuando llegue el momento de tomar decisiones electorales seguramente las tomaremos”, ha querido zanjar Errejón, que se ha encontrado con la repregunta de la periodista: “Porque no la han tomado todavía...”

“Hemos tomado la decisión de ser útiles y de preocuparnos de cosas que le preocupan a la gente en la vida. Cuando la gente te para por la calle o te tomas una cerveza con los amigos a mí la gente no me está hablando de eso, sino de otras cosas. De la factura de la luz, de la salud mental, de lo que cuesta llenar el depósito de gasolina...”, ha enumerado Errejón, que ha repetido que “España no puede vivir permanentemente en diálogo electoral”.