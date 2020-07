Sin quién no estaría aquí… Borja Cobeaga

“Allí fue cuando dije, esto se me da bien, me puedo dedicar. Ese es el detonante de todo, la primera comedia que escribí. Me alucinó que algo que habías escrito en tu casa, después se pudiera ver, me parecía mágico. Ese es el motivo por el que hago todo lo que hago. Algo que se te ocurre desayunando, y luego… En este oficio además o te lo pasas muy bien o te gusta el resultado”.